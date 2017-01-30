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Писарев, которого СМИ устроили в сборную Беларуси, ушел из РФС

31.01.2017 16:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв — Sputnik. Николай Писарев покинул пост спортивного директора Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте организации.

Ранее ряд белорусских и российских СМИ сообщали, что Писарев, в прошлом тренировавший молодежную сборную России, возглавит национальную команду Беларуси по футболу. На этом посту он сменит уволенного в конце декабря прошлого года Александра Хацкевича. Вместе с тем официального подтверждения данной информации не поступало, а сам специалист никак не комментировал эти сообщения.

"Российский футбольный союз официально сообщает об уходе Николая Писарева с поста спортивного директора организации, — говорится на сайте РФС.

Комментируя свой уход из РФС, Писарев заметил, что за время своей работы в организации, "удалось добиться серьезных успехов с различными сборными".

"Об этом говорят и завоеванные медали, и высокие места. Очень горд тем, что юношеским и молодежной сборной России удавалось выполнять свою главную задачу — готовить игроков для национальной команды", — сказал Писарев.

Решение покинуть РФС он назвал взвешенным. "Уже неоднократно говорил в СМИ, что хотел бы в дальнейшем поработать в качестве тренера. Надеюсь, что в ближайшее время смогу начать новый этап профессиональной карьеры", — продолжил Писарев и поблагодарил своих бывших коллег в РФС за сотрудничество.

В свою очередь в организации пожелали специалисту успехов в профессиональной деятельности.

Под руководством Писарева молодежная сборная России впервые за 15 лет завоевала право участвовать в чемпионате Европы 2013 года. Он также дважды выигрывал Кубок чемпионов Содружества. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 31 янв — Sputnik. Николай Писарев покинул пост спортивного директора Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте организации. Ранее...

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