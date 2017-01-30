Председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский рассказал, при каких условиях российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях за Беларусь.

«В принципе, такое возможно в случае получения гражданства. Но стандартный «карантин», когда спортсмен не может выступать, длится два года», – сказал Девятовский.

Напомним, ранее депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров направил запрос президенту Беларуси и главе Национального олимпийского комитета страны Александру Лукашенко с просьбой начать предварительные консультации о возможности выступлений российских легкоатлетов под флагом Беларуси на международных соревнованиях.