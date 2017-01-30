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Вадим Девятовский: «Выступление россиян под белорусским флагом? В принципе, такое возможно в случае получения гражданства»
31.01.2017 16:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский рассказал, при каких условиях российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях за Беларусь.
«В принципе, такое возможно в случае получения гражданства. Но стандартный «карантин», когда спортсмен не может выступать, длится два года», – сказал Девятовский.
Напомним, ранее депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров
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Вадим Девятовский: «Выступление россиян под белорусским флагом? В принципе, такое возможно в случае получения гражданства»
Председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский рассказал, при каких условиях российские спортсмены смогут выступать на...
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