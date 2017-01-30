﻿ Вадим Девятовский: «Выступление россиян под белорусским флагом? В принципе, такое возможно в случае получения гражданства». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Вадим Девятовский: «Выступление россиян под белорусским флагом? В принципе, такое возможно в случае получения гражданства»

31.01.2017 16:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский рассказал, при каких условиях российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях за Беларусь.

«В принципе, такое возможно в случае получения гражданства. Но стандартный «карантин», когда спортсмен не может выступать, длится два года», – сказал Девятовский.

Напомним, ранее депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров направил запрос президенту Беларуси и главе Национального олимпийского комитета страны Александру Лукашенко с просьбой начать предварительные консультации о возможности выступлений российских легкоатлетов под флагом Беларуси на международных соревнованиях.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский рассказал, при каких условиях российские спортсмены смогут выступать на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Писарев, которого СМИ устроили в сборную Беларуси, ушел из РФС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика