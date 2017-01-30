﻿ Сергей Новиков: «Когда вернулись к 16 командам, то сказал себе: «Интересно, как быстро жизнь начнет показывать, что это было неверное возвращение». 21.by
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Сергей Новиков: «Когда вернулись к 16 командам, то сказал себе: «Интересно, как быстро жизнь начнет показывать, что это было неверное возвращение»

31.01.2017 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский журналист Сергей Новиков поделился мнением о формате проведения высшей лиги.

– На вашем веку было немало предложений по реформированию высшей лиги. Чего не хватило, чтобы нашли все-таки золотую середину и команды, и функционеры? И болельщики были бы довольны этим решением.

– В любом случае не хватило терпения. В приложении к любой турнирной схеме, которая испытывалась. С того момента, как мы отошли от 16-командной лиги, ни один другой вариант не просуществовал не в таком временном режиме, по итогам которого можно было делать какой-то вывод о его пригодности или нет.

Я исчерпал свои интересы в продвижении этой темы. Когда все вернулось на круги своя, то я сказал себе: «Интересно, как быстро жизнь начнет показывать, что это было неверное возвращение». Я и в мечтах не держал, что это произойдет так мгновенно и стремительно, как случилось в прошлом сезоне. Во всех проявлениях, – сказал Новиков.

 
 
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