Белорусский журналист Сергей Новиков поделился мнением о формате проведения высшей лиги.

– На вашем веку было немало предложений по реформированию высшей лиги. Чего не хватило, чтобы нашли все-таки золотую середину и команды, и функционеры? И болельщики были бы довольны этим решением.

– В любом случае не хватило терпения. В приложении к любой турнирной схеме, которая испытывалась. С того момента, как мы отошли от 16-командной лиги, ни один другой вариант не просуществовал не в таком временном режиме, по итогам которого можно было делать какой-то вывод о его пригодности или нет.

Я исчерпал свои интересы в продвижении этой темы. Когда все вернулось на круги своя, то я сказал себе: «Интересно, как быстро жизнь начнет показывать, что это было неверное возвращение». Я и в мечтах не держал, что это произойдет так мгновенно и стремительно, как случилось в прошлом сезоне. Во всех проявлениях, – сказал Новиков.