Украинский полузащитник Андрей Ралюченко и нападающий Кирилл Демидов прибыли на просмотр в «Неман».

Ралюченко является воспитанником Академии харьковского «Металлиста». С 2008 по 2012 год выступал за харьковский клуб в чемпионате ДЮФЛ (54 игры, 2 гола), с 2013 по 2016 за дублирующий состав (44 игры, 1 гол), в сезоне 2015/16 провел 7 матчей в Премьер-лиге Украины. Летом 2016 года перешел в ровненский «Верес», который выступает во втором дивизионе Украины. В 2016 году сыграл за ровненский клуб в пяти матчах чемпионата и в одной кубковой встрече.

Демидов воспитанник ДЮСШ запорожского «Металлурга». Всего за время выступлений в составе запорожской команды провел 29 матчей (3 гола) в ДЮФЛ, 22 матча (2 гола) в юношеском турнире, 16 матчей (2 гола) в молодежном первенстве, 1 матч за основной состав. Покинул «Металлург» в связи с процессом ликвидации клуба и перебрался в харьковский «Металлист». В новой команде за полгода провел 5 матчей (4 гола) в молодежном первенстве. Летом 2016 года перешел в перволиговый «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней. Сыграл за эту команду 13 матчей.