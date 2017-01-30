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«Наша Нива»: «КГБ снял претензии в отношении компании «Трайпл» и ее руководителя Юрия Чижа»
31.01.2017 17:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно «Нашей Ниве», Комитет государственной безопасности Беларуси снял претензии в отношении компании «Трайпл», ее руководителя Юрия Чижа, а также семьи бизнесмена.
В частности, «Трайпл» получил возможность распродавать свободные квартиры в так называемом «доме Чижа» на улице Сторожевской, 6 в Минске. Также снят арест со всей недвижимости Чижа, в том числе с дома в Дроздах, а также резиденции в коттеджном поселке Логожеск под Логойском.
Напомним, владелец минского «Динамо» Юрий Чиж был задержан силовиками 11 марта 2016 года. Спустя несколько дней КГБ вынес постановление о наложении ареста на имущество, принадлежащее ему и его семье.
Впоследствии был наложен арест на десятки квартир в «Доме Чижа», в том числе жилье тренера фристайлистов Николая Козеко.
По словам председателя КГБ Валерия Вакульчика, сумма нанесенного вреда составляла 240 миллиардов неденоминированных рублей (около $12 миллионов в эквиваленте).
Летом 2016 года гипермаркеты «Простор», которыми владеет Чиж, отошли под залог банкам.
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Как стало известно «Нашей Ниве», Комитет государственной безопасности Беларуси снял претензии в отношении компании «Трайпл», ее руководителя Юрия Чижа, а также...
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