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«Наша Нива»: «КГБ снял претензии в отношении компании «Трайпл» и ее руководителя Юрия Чижа»

31.01.2017 17:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно «Нашей Ниве», Комитет государственной безопасности Беларуси снял претензии в отношении компании «Трайпл», ее руководителя Юрия Чижа, а также семьи бизнесмена.

В частности, «Трайпл» получил возможность распродавать свободные квартиры в так называемом «доме Чижа» на улице Сторожевской, 6 в Минске. Также снят арест со всей недвижимости Чижа, в том числе с дома в Дроздах, а также резиденции в коттеджном поселке Логожеск под Логойском.

Напомним, владелец минского «Динамо» Юрий Чиж был задержан силовиками 11 марта 2016 года. Спустя несколько дней КГБ вынес постановление о наложении ареста на имущество, принадлежащее ему и его семье.

Впоследствии был наложен арест на десятки квартир в «Доме Чижа», в том числе жилье тренера фристайлистов Николая Козеко.

По словам председателя КГБ Валерия Вакульчика, сумма нанесенного вреда составляла 240 миллиардов неденоминированных рублей (около $12 миллионов в эквиваленте).

Летом 2016 года гипермаркеты «Простор», которыми владеет Чиж, отошли под залог банкам.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Как стало известно «Нашей Ниве», Комитет государственной безопасности Беларуси снял претензии в отношении компании «Трайпл», ее руководителя Юрия Чижа, а также...

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