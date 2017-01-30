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Сергей Новиков: «Плеяда копипастеров, которая сейчас развелась, это просто какое-то вырождение профессии журналиста»

31.01.2017 18:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский журналист Сергей Новиков порассуждал о проблемах современных СМИ.

– На чьей вы стороне в споре скорой смерти печатной прессы?

– Я к этому совершенно спокойно отношусь. Ведь дело не в том, бумажная это пресса или нет. Мне, наверное, сейчас не составит никакого труда, и даже это будет гораздо интереснее и живее вдруг делать так, чтобы мои тексты появлялись в сети.

Проблема в другом. Она заключается в том, как меняется журналистика в принципе. Вот я посмотрел сегодняшние сайты и просто ужаснулся. Вот пятничный «Прессбол» разобран по цитатам всеми, кому не лень. Скромненькие ссылочки. Хорошо, если они есть. Если они заметны, если они кликабельны. Классное интервью коллег, сделанные в зарубежных поездках, в настойчивых дозвонах, в розыске людей не пойми где. Это такая же интеллектуальная собственность как слова интервьюируемого.

Фактически это работа просто в наглую разворовывается, нечестно ведущими работу и стоящими свою профессию людьми. Вот эта плеяда копипастеров, которая сейчас развелась, это просто какое-то вырождение профессии журналиста, – сообщил Новиков.

 

 
 
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Белорусский журналист Сергей Новиков порассуждал о проблемах современных СМИ.

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