Белорусский журналист Сергей Новиков порассуждал о проблемах современных СМИ.

– На чьей вы стороне в споре скорой смерти печатной прессы?

– Я к этому совершенно спокойно отношусь. Ведь дело не в том, бумажная это пресса или нет. Мне, наверное, сейчас не составит никакого труда, и даже это будет гораздо интереснее и живее вдруг делать так, чтобы мои тексты появлялись в сети.

Проблема в другом. Она заключается в том, как меняется журналистика в принципе. Вот я посмотрел сегодняшние сайты и просто ужаснулся. Вот пятничный «Прессбол» разобран по цитатам всеми, кому не лень. Скромненькие ссылочки. Хорошо, если они есть. Если они заметны, если они кликабельны. Классное интервью коллег, сделанные в зарубежных поездках, в настойчивых дозвонах, в розыске людей не пойми где. Это такая же интеллектуальная собственность как слова интервьюируемого.

Фактически это работа просто в наглую разворовывается, нечестно ведущими работу и стоящими свою профессию людьми. Вот эта плеяда копипастеров, которая сейчас развелась, это просто какое-то вырождение профессии журналиста, – сообщил Новиков.