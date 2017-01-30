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Антон Амельченко: «Сам нашел телефон Дениса Шунто и предложил свои услуги»

31.01.2017 18:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский голкипер Антон Амельченко рассказал, почему для продолжения карьеры выбрал клуб «Крумкачы».

– Рад, что снова буду заниматься любимым делом. Это самое важное. Если честно, я сам нашел телефон Дениса Шунто и предложил свои услуги. Он пригласил на сборы. Сыграл две игры, после этого подписали контракт. В отпуске лынды не бил, но, как показывает практика, работа в отпуске ничего почти не дает.

Чем меньше я пропущу, тем больше очков наберет команда, поэтому цель на сезон – играть как можно лучше и сделать так, чтобы клуб занял место как можно выше. Тем более, что в том году команда тоже планку задрала высоко для новичка. Очень хорошо шли, правда, потом спад наступил. Надо выступить как минимум не хуже, а там будем смотреть. Пока идет комплектование команды, в спаррингах обыграли «Динамо». Конечно, на спарринги обращать внимание особо не стоит, но мы немного воодушевились.

Наша задача работать и выполнять требования, держать свой уровень – а он достаточно высокий у команды, поэтому и результат будет, – сказал Амельченко.

 
 
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Белорусский голкипер Антон Амельченко рассказал, почему для продолжения карьеры выбрал клуб «Крумкачы».

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