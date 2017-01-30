Белорусский вратарь Антон Амельченко подписал контракт с «Крумкачамi».

Соглашение рассчитано на один год.

Прошлый сезон Амельченко начинал в «Белшине», за которую сыграл 9 матчей, в которых пропустил 5 мячей. Вторую половину 2016 года провел в ранге свободного агента, поддерживая форму самостоятельно.

31-летний голкипер известен по своим выступлениям в российской Премьер-лиге за футбольные клубы «Москва», «Ростов», «Терек» и «Локомотив».