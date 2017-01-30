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Амельченко подписал контракт с «Крумкачамі»
31.01.2017 18:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский вратарь Антон Амельченко подписал контракт с «Крумкачамi».
Соглашение рассчитано на один год.
Прошлый сезон Амельченко начинал в «Белшине», за которую сыграл 9 матчей, в которых пропустил 5 мячей. Вторую половину 2016 года провел в ранге свободного агента, поддерживая форму самостоятельно.
31-летний голкипер известен по своим выступлениям в российской Премьер-лиге за футбольные клубы «Москва», «Ростов», «Терек» и «Локомотив».
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Белорусский вратарь Антон Амельченко подписал контракт с «Крумкачамi».
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