«Крумкачы» пытаются блокировать переход Александра Батищева в донецкий «Олимпик», ссылаясь на контракт, экземпляр которого после регистрации футболист так и не получил в течение года.

Об этом сообщил агент игрока Андрей Иванов.

Согласно полученной информации, первоначально контракт игрока с клубом был рассчитан на год, однако по окончании сезона оказалось, что соглашение действует два сезона. Более того, о сроках контракта Александра Батищева нет ни одного упоминания в СМИ, в том числе на сайте ФК «Крумкачы».

Также Батищеву не выплачена ни одна премия за год.

В связи со всем вышеизложенным футболист подал заявление в АБФФ на получение статуса свободного агента.