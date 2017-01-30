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Батищев обратился в АБФФ из-за нежелания «Крумкачоў» отпускать игрока в донецкий «Олимпик»
31.01.2017 18:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Крумкачы» пытаются блокировать переход Александра Батищева в донецкий «Олимпик», ссылаясь на контракт, экземпляр которого после регистрации футболист так и не получил в течение года.
Об этом сообщил агент игрока Андрей Иванов.
Согласно полученной информации, первоначально контракт игрока с клубом был рассчитан на год, однако по окончании сезона оказалось, что соглашение действует два сезона. Более того, о сроках контракта Александра Батищева нет ни одного упоминания в СМИ, в том числе на сайте ФК «Крумкачы».
Также Батищеву не выплачена ни одна премия за год.
В связи со всем вышеизложенным футболист подал заявление в АБФФ на получение статуса свободного агента.
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«Крумкачы» пытаются блокировать переход Александра Батищева в донецкий «Олимпик», ссылаясь на контракт, экземпляр которого после регистрации футболист так и не...
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