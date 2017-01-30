Нападающий «Динамо-Брест» Александр Демешко поделился мнением об инвесторах клуба.

— Ты поиграл фактически в двух разных брестских «Динамо». Расскажи, что и где кардинально поменялось в клубе?

— В начале прошлого года команда обращала на себя внимание несколькими удачными играми, победами, но в целом все было бедственно. Сейчас же в Бресте жизнь кардинально изменилась. Начиная пиаром, заканчивая тренировочным процессом, бытом в футбольной команде. Безусловно, все эти позитивные перемены стали возможными благодаря приходу инвесторов. У нас появился пиар-менеджер, пресс-атташе, которые формируют имидж команды. Конечно, я не хочу сказать, что раньше люди не работали. Нет, они работали, но не так.

— И одна из самых позитивных новостей из Бреста – то, что инвесторы рассчитались со всеми долгами.

— Слава богу. На первом же собрании нам сказали, чтобы мы не переживали, со всеми футболистами обязательно рассчитаются, погасят все долги. И я благодарю наших руководителей за то, что они сдержали свое слово. Хотя, по сути, это были не их проблемы, а заботы других людей. Просто главное, что новые руководители держат слово. И уже за это их, конечно, стоит уважать и ценить.

— Ты прекрасно понимаешь, что этот проект сравнивали и будут сравнивать с прошлогодней «Белшиной» с ее инвесторами.

— Честно говоря, аналогии с «Белшиной» уже набили оскомину. Ребята, Динамо-Брест» и «Белшина» – два совершенно разных клуба. У каждого своя история и свой путь. У меня есть простой пример – Никита Букаткин, Леша Гаврилович, которые играли в той «Белшине». Все они все в один голос говорят, что нет смысла сравнивать, это два абсолютно разных проекта.

— И говорить о том, что в случае непопадания в Лигу Европы инвесторы убегут и команда развалиться, не приходится.

— Не вижу смысла даже обсуждать это. Повторюсь, наше руководство не дает ни одного шанса усомниться в порядочности и серьезности своих намерений. Каждый футболист окружен вниманием и заботой. У меня есть уверенность в завтрашнем дне. Дальше – дело за нами. Мы постараемся доказать, что в нас не ошиблись, – сказал Демешко.