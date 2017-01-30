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Александр Сыман: «Хочу верить, что качество нашего биатлона к чемпионату мира подрастет»

31.01.2017 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Старший тренер мужской сборной Беларуси Александр Сыман рассказал о подготовке команды к чемпионату мира.

«Уроки из произошедшего обязательно извлечем. Если ты работаешь, то всегда есть возможности для реабилитаций. Не списаны со счетов ни Дорожко, ни Елетнов. Будем смотреть, как потечет процесс стабилизации их стрельбы. Если дело пойдет на лад, то оба будут претендовать на место в эстафетном квартете на чемпионате мира.

В австрийском Рамзау хорошие условия. Например, гоночная трасса — подход к стрельбищу. Он с подъемами, что позволит сымитировать работу на огневых рубежах в более тяжелых условиях, в зоне высокой интенсивности. Хочу верить, что качество нашего биатлона к чемпионату мира подрастет», – сказал Сыман.

 
 
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Старший тренер мужской сборной Беларуси Александр Сыман рассказал о подготовке команды к чемпионату мира.

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