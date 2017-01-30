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Защитник донецкого «Шахтера» Пыско перешел в «Гомель» на правах аренды
31.01.2017 20:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Шахтера» Михаил Пыско продолжит карьеру в «Гомеле» на правах аренды.
Срок аренды пока неизвестен.
Первую половину сезона 23-летний Пыско провел в «Ильичевце», сыграв два матча в первой лиге.
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Защитник «Шахтера» Михаил Пыско продолжит карьеру в «Гомеле» на правах аренды.
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