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Александр Юревич: «Еще годик хотел поиграть. Когда сказали «спасибо» – это была неприятная и неожиданная новость»

31.01.2017 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-защитник «Шахтера» Александр Юревич рассказал, почему решил завершить карьеру.

– Когда футболист завершает карьеру, какие мысли крутятся в его голове?

– У каждого своя история: например, мне помогли принять такое решение. Да, в начале прошлого сезона возникали мысли, что он станет последним. Но второй круг для меня и команды сложился нормально — в принципе еще годик хотел поиграть.

Поэтому когда сказали «спасибо», то, положа руку на сердце, это была неприятная и неожиданная новость. Как ушат холодной воды — на недельку ушел в себя. Однако потом спокойно все переосмыслил и успокоился: рано или поздно этот шаг все равно пришлось бы сделать.

Не исключаю, еще поблагодарю Кубарева за то, что подтолкнул к нему. Умом все понимаю — возможно, на месте главного тренера поступил бы точно так же. Обиды на Олега Михайловича нет: принимаю ситуацию, как есть, и дальше пойду другой дорогой. Давно планировал и хотел быть тренером — пусть все и получилось довольно спонтанно, – сказал Юревич.

 

 
Теги: Новости
 
 
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Экс-защитник «Шахтера» Александр Юревич рассказал, почему решил завершить карьеру.

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