Экс-защитник «Шахтера» Александр Юревич рассказал, почему решил завершить карьеру.

– Когда футболист завершает карьеру, какие мысли крутятся в его голове?

– У каждого своя история: например, мне помогли принять такое решение. Да, в начале прошлого сезона возникали мысли, что он станет последним. Но второй круг для меня и команды сложился нормально — в принципе еще годик хотел поиграть.

Поэтому когда сказали «спасибо», то, положа руку на сердце, это была неприятная и неожиданная новость. Как ушат холодной воды — на недельку ушел в себя. Однако потом спокойно все переосмыслил и успокоился: рано или поздно этот шаг все равно пришлось бы сделать.

Не исключаю, еще поблагодарю Кубарева за то, что подтолкнул к нему. Умом все понимаю — возможно, на месте главного тренера поступил бы точно так же. Обиды на Олега Михайловича нет: принимаю ситуацию, как есть, и дальше пойду другой дорогой. Давно планировал и хотел быть тренером — пусть все и получилось довольно спонтанно, – сказал Юревич.