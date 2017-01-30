﻿ Денис Шунто: «У Батищева контракт действует до конца ноября 2017 года. Зачем агенту футболиста такие игры, непонятно». 21.by
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Денис Шунто: «У Батищева контракт действует до конца ноября 2017 года. Зачем агенту футболиста такие игры, непонятно»

31.01.2017 20:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель «Крумкачоў» Денис Шунто прокомментировал информацию о том, что клуб блокирует переход хавбека Александра Батищева в донецкий «Олимпик».

«У Александра Батищева контракт действует до 30.11.2017 года. Зачем агенту футболиста играть в такие игры, непонятно. Контракт давным-давно зарегистрирован в федерации, еще до начала сезона-2016, его условия с тех пор не менялись. Вообще не вижу здесь предмета спора. Есть контракт, его надо уважать. Я уже как-то говорил, что порой диву даешься, какие только умники на футбольном пути ни попадаются.

А ситуация очень простая. Человек в межсезонье спокойно идет в отпуск, потом выходит из него, работает с командой, получает зарплату. Вдруг появляется вариант с «Олимпиком». Два дня они меня с агентом обрабатывают, умоляют отпустить без компенсации со стороны донецкого клуба. Я отказываюсь. Все в команде прекрасно это видят и знают. Зачем после этого выдумывать и сочинять небылицы, мне не понять.

Прекрасно помню, как мы обсуждали с Владом Майоровским, брать или не брать Батищева. Все-таки он претендовал на одну из самых высоких зарплат в команде. Полтора часа сидели, думали и решающим стал тот фактор, что на второй год он не будет считаться легионером, так как должен получить вид на жительство в Беларуси. И агент прекрасно знал об этих наших рассуждениях.

В то же время хочу сказать, что сам «Олимпик» ведет себя корректно и цивилизованно. Донецкий клуб уже обратился к нам с официальным запросом на предмет наличия контракта у Батищева и с просьбой обозначить сумму возможной компенсации», – рассказал Шунто.

Батищев обратился в АБФФ из-за нежелания «Крумкачоў» отпускать игрока в донецкий «Олимпик»

 
 
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Руководитель «Крумкачоў» Денис Шунто прокомментировал информацию о том, что клуб блокирует переход хавбека Александра Батищева в донецкий «Олимпик».

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