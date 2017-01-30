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Александр Демешко: «Будем откровенны: Журавель – один из лучших тренеров Беларуси»

31.01.2017 19:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Динамо-Брест» Александр Демешко рассказал о новом тренере команды.

— В мае прошлого года мы с тобой говорили о долгах «Динамо», бедственном положении клуба. Сейчас все свидетельствует о том, что те проблемы остались в истории.

— Конечно. В мае и до этого бывший директор, Степаненко, ждал какого-то вертолета, волшебника. А сейчас команда на слуху, ставит перед собой максимальные цели. Слава богу, к руководству клубом пришли люди, которые понимают, что и как делать. И в то же время пришел, я считаю, один из лучших тренеров в чемпионате Беларуси. Подбираются хорошие игроки. Так что те проблемы, о которых мы с тобой в мае говорили, там и остались. И, надеюсь, никогда этого в Бресте больше не повторится.

— Насколько известно, некоторые игроки уже давно были в курсе, что в брестском «Динамо» грядут глобальные перемены.

— Если касаться меня, то я всегда надеялся на лучшее. И белорусский футбол – это большая деревня, полная слухов. Но я на них не обращал внимание. Просто когда в команде патовая ситуация, хотелось верить в чудо, которое спасет брестский футбол. И его надо было именно спасать, потому что в то время команда и клуб были в жопе, стоит говорить прямо.

— Бывший тренер Сергей Ковальчук стал спортивным директором «Динамо». Как ты отреагировал на его назначение?

— Это вполне закономерное назначение, потому что Сергей Петрович изнутри знает всю суть брестского футбола, начиная от болельщиков, футболистов. Я считаю, что он очень органичен в этой должности.

— Как ты воспринял приглашение Владимира Журавля?

— Только положительно. Давай будем откровенны: это один из лучших тренеров Беларуси. Я уверен, каждая его команда, каждый болельщик, где бы он ни работал, рады видеть, уважают. Он добивался самых высоких целей. И я очень рад, что Владимир Журавель пришел в «Динамо». Более того, не стоит забывать о моем возрасте, поэтому, буду откровенен, иногда примеряю на себя роль тренера, учусь у наставников. А от этого специалиста можно почерпнуть очень много полезного. Благодарен, что появилась возможность учиться у него, – сказал Демешко.

 
Теги: Брест
 
 
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Нападающий «Динамо-Брест» Александр Демешко рассказал о новом тренере команды.

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