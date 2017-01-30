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Владислав Занковец: «В минском «Динамо» свободы действий я не имел – приходилось выполнять указания главного тренера»

31.01.2017 21:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер «Барыса» по физподготовке Владислав Занковец рассказал, что в минском «Динамо» ему не хватало свободы действий.

– Как тебе работалось в сборной, где приходилось тренировать Калюжного, Грабовского, братьев Костицыных?

– В первый день было очень волнительно. Но, когда втянулся, страх прошел. Ребята — профессионалы. Причем тогда в команде царила действительно великолепная атмосфера. Все приняли очень радушно. Классное время — получал огромное удовольствие.

– А в «Динамо»?

И там хватало позитива, однако были нюансы. Самое важное для специалиста — свобода действий. К сожалению, в «Динамо» такой свободы я не имел — приходилось выполнять указания главного тренера, который планировал весь процесс, – сообщил Занковец.

 

 
 
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Тренер «Барыса» по физподготовке Владислав Занковец рассказал, что в минском «Динамо» ему не хватало свободы действий.

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