Тренер «Барыса» по физподготовке Владислав Занковец рассказал, что в минском «Динамо» ему не хватало свободы действий.

– Как тебе работалось в сборной, где приходилось тренировать Калюжного, Грабовского, братьев Костицыных?

– В первый день было очень волнительно. Но, когда втянулся, страх прошел. Ребята — профессионалы. Причем тогда в команде царила действительно великолепная атмосфера. Все приняли очень радушно. Классное время — получал огромное удовольствие.

– А в «Динамо»?

И там хватало позитива, однако были нюансы. Самое важное для специалиста — свобода действий. К сожалению, в «Динамо» такой свободы я не имел — приходилось выполнять указания главного тренера, который планировал весь процесс, – сообщил Занковец.