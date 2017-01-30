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Солигорский «Шахтер» арендует хорватского полузащитника «Мехелена» Црепулю
31.01.2017 21:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Состав солигорского «Шахтера» пополнит 23-летний хорватский полузащитник Любан Црепуля.
Права на футболиста принадлежат «Мехелену» и в «Шахтер» он будет отдан в годичную аренду.
В бельгийский клуб Црепуля перешел в прошлое зимнее трансферное окно, но за год принял участие лишь в четырех матчах: однажды в чемпионате Бельгии и три раза в Кубке страны.
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Состав солигорского «Шахтера» пополнит 23-летний хорватский полузащитник Любан Црепуля.
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