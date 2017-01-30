Состав солигорского «Шахтера» пополнит 23-летний хорватский полузащитник Любан Црепуля.

Права на футболиста принадлежат «Мехелену» и в «Шахтер» он будет отдан в годичную аренду.

В бельгийский клуб Црепуля перешел в прошлое зимнее трансферное окно, но за год принял участие лишь в четырех матчах: однажды в чемпионате Бельгии и три раза в Кубке страны.