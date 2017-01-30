﻿ Солигорский «Шахтер» арендует хорватского полузащитника «Мехелена» Црепулю. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Солигорский «Шахтер» арендует хорватского полузащитника «Мехелена» Црепулю

31.01.2017 21:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Состав солигорского «Шахтера» пополнит 23-летний хорватский полузащитник Любан Црепуля.

Права на футболиста принадлежат «Мехелену» и в «Шахтер» он будет отдан в годичную аренду.

В бельгийский клуб Црепуля перешел в прошлое зимнее трансферное окно, но за год принял участие лишь в четырех матчах: однажды в чемпионате Бельгии и три раза в Кубке страны.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состав солигорского «Шахтера» пополнит 23-летний хорватский полузащитник Любан Црепуля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Юревич: «Еще годик хотел поиграть. Когда сказали «спасибо» – это была неприятная и неожиданная новость»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика