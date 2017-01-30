Украинский полузащитник Юрий Габовда объяснил, почему не остался в минском «Динамо».

– Говорят, «Динамо» не очень охотно шло на твои условия при продлении контракта. В чем расхождения? Правда, что клуб не хотел тебе увеличивать зарплату? Какую ты хотел и на сколько готов был раскошелиться клуб?

– Да,это правда...Объясню ситуацию: когда я приходил в «Динамо», то изначально мы договорились про одни условия, но когда пришло дело до подписания контракта, мне сказали, что не могут дать то, что обещали и предложили меньше условия. Сказали: «Проведи достойно сезон и мы подпишем следующий контракт на лучших условиях». Я, конечно, согласился, так как был уверен в своих силах!

Я провёл достаточно неплохой сезон и пришло время подписывать новый контракт. Но руководство сказало мне, что я не заслужил улучшения и предложило остаться на тех же условиях. Я предложил найти какой-то компромисс и договориться все же на символическое увеличение, но услышал отказ....Весьма неприятно было слышать, что я не заслужил и такое отношение возмутило меня.

– Сергей Боровский говорил, что начал подготовку без тебя, так как ты не приехал. Считаешь, это нормальная ситуация? Была ли у тебя договоренность, что ты начнешь предсезонку с «Динамо»?

– Когда прочитал его слова, то сам был в шоке...Не понял я совсем Боровского! Как я мог начать тренироваться с командой, если контракт у меня закончился и никто мне не звонил поговорить о продлении. Я должен был приехать и сказать: здравствуйте, я Юра и я буду с вами тренироваться? Ну это полный бред и смешно. Так же я могу приехать в «Динамо» Киев. Честно говоря, был в шоке от прочитанного, – сказал Габовда.