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Челядинский подписал контракт с «Крумкачамі»
31.01.2017 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник Артем Челядинский подписал контракт с «Крумкачамi».
Напомним, футболист находился на просмотре в клубе с начала подготовки к сезону и в пятницу отыграл все 90 минут в спарринге против украинской «Десны».
Отметим, последний сезон Челядинский провел в «Торпедо-БелАЗ» и «Динамо-Минск», отыграв в общей сложности 21 матч и набрав в них 8 (4+4) очков по системе «гол+пас».
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Защитник Артем Челядинский подписал контракт с «Крумкачамi».
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