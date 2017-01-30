Защитник Артем Челядинский подписал контракт с «Крумкачамi».

Напомним, футболист находился на просмотре в клубе с начала подготовки к сезону и в пятницу отыграл все 90 минут в спарринге против украинской «Десны».

Отметим, последний сезон Челядинский провел в «Торпедо-БелАЗ» и «Динамо-Минск», отыграв в общей сложности 21 матч и набрав в них 8 (4+4) очков по системе «гол+пас».