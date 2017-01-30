Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус поделился мнением о том, кто должен возглавить сборную Беларуси.

«Я бы не отказался от зарубежного сбора, но «Славия» не может этого себе позволить. В Беларуси есть места с хорошими условиями для подготовки, например, Пинск или Жодино. Почему в Мозыре не могут сделать подобное, для меня загадка.

Некоторые считают, что футболисты – это лоботрясы, которые получают много денег. Я так не считаю. Говорю в таком случае, приходите и попробуйте. Если получится, мы вам заплатим такие деньги.

Почему у нас так много возрастных футболистов? Потому что не могу даже навскидку вспомнить кого-то из одаренной молодежи.

Сборная Беларуси? Когда-то я закрыл брешь, придя в национальную сборную. Сейчас понимаю, что поспешил. Мозгов не хватило, чтобы понять, что нужно продолжать работать на клубном уровне и ждать, что мое время еще придет. Кто должен возглавить сборную? Читал, что это может быть Байдачный. Я двумя руками за его кандидатуру. Не признаю на этом посту даже самого элитного и образованного тренера иностранца. У нас достаточно белорусских тренеров», – сказал Пунтус.