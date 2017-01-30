﻿ НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Айлендерс», «Рейнджерс» примут «Коламбус», «Сан-Хосе» сыграет с «Чикаго» и другие матчи. 21.by
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НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Айлендерс», «Рейнджерс» примут «Коламбус», «Сан-Хосе» сыграет с «Чикаго» и другие матчи

31.01.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В регулярном чемпионате НХЛ пройдет 14 матчей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Айлендерс – Вашингтон
Дата проведения
1 февраля, 03.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Коламбус
Дата проведения
1 февраля, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Нэшвилл
Дата проведения
1 февраля, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Филадельфия
Дата проведения
1 февраля, 03.00, «RBC Center»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Баффало
Дата проведения
1 февраля, 03.30, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Детройт – Нью-Джерси
Дата проведения
1 февраля, 03.30, «Joe Louis Arena»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Бостон
Дата проведения
1 февраля, 03.30, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Оттава
Дата проведения
1 февраля, 03.30, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Виннипег
Дата проведения
1 февраля, 04.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Торонто
Дата проведения
1 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Миннесота
Дата проведения
1 февраля, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Лос-Анджелес
Дата проведения
1 февраля, 05.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Колорадо
Дата проведения
1 февраля, 06.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Чикаго
Дата проведения
1 февраля, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

 
 
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