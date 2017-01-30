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НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Айлендерс», «Рейнджерс» примут «Коламбус», «Сан-Хосе» сыграет с «Чикаго» и другие матчи
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В регулярном чемпионате НХЛ пройдет 14 матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
1 февраля, 03.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
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1 февраля, 05.00, «Rogers Place»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НХЛ
Статистика НХЛ
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В регулярном чемпионате НХЛ пройдет 14 матчей.
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