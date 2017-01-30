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Юрий Шевцов: «Оценка сборной Беларуси на ЧМ-2017 по пятибальной шкале? Три с минусом»
31.01.2017 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов оценил игру команды на чемпионате мира.
«Оценка сборной Беларуси на ЧМ-2017 по пятибальной шкале? Три с минусом. Многое не получилось. Было трудно работать на этом турнире. Трудно, потому что многие игроки приехали на чемпионат мира в первый раз. Мне было трудно потому, что многих игроков знаю по чемпионату Беларуси и товарищеским играм. А вот как они себя поведут под другим грузом ответственности, не знал.
Из позитивного могу отметить то, что нашими игроками заинтересовались. Не буду скрывать, после чемпионата мира мне звонят и спрашивают о белорусских гандболистах. Может, переехав в более сильные чемпионаты, как это сделал Королек, сборная будет расти. Но не нужно забывать растить и нашу собственную молодежь из поколения в поколение.
Да, наши вратари могли сыграть получше. Но категорически отвергаю мнения о том, что Солдатенко снизил требования к себе. Знаю Славу и то, как он работает. Другое дело, что Солдатенко заявил о себе на Евро в Польше. Им интересуются разные клубы, смотрят за ним. Возможно, давление повлияло на его игру. Меня спрашивали о том, почему не ставлю первым Мацкевича. Но Солдатенко в итоге выиграл тот матч, который был нам необходим, против Венгрии.
Натурализация легионеров? Чтобы такое сделать, должны быть какие-то предпосылки.
Сейчас хочу завалиться на диван и неделю не слышать ничего о гандболе. Мне уже поступали другие предложения из сборных и клубов. Но в Беларуси мы сейчас готовим новую команду. Удастся ли мне завоевать медаль с ними – не знаю. Хотелось бы этого», – сказал Шевцов.
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов оценил игру команды на чемпионате мира.
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