НБА. Регулярный чемпионат. «Вашингтон» против «Нью-Йорка», «Сан-Антонио» примет «Оклахома-Сити» и другие матчи
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Сегодня, 31 января, в рамках регулярного чемпионата НБА набравший ход «Вашингтон» сыграет против идущего 11-м на Востоке «Нью-Йорка». В Сан-Антонио сойдутся соперники по полуфиналу Запада в плей-офф-2016 – местные «Сперс» примут «Оклахома-Сити».
НБА
Регулярный чемпионат
Дата проведения
1 февраля, 03.00,
«Verizon Center»
Вашингтон
(28),
Бил (24 + 10 подборов),
М-ф Моррис (15 + 13 передач),
Уолл (15 + 10 подборов),
Гортат (10) Портер старт;
(14),
Убре (4),
Берк (4),
Саторански (2),
Смит (1),
Николсон (0),
Макклеллан (0). Очефу
Нью-Йорк
(26),
Энтони (21),
Дженнингс (15 + 14 подборов),
Эрнангомес (5),
Ли (0) Ноа старт;
(13 + 10 подборов),
О’Куинн (7),
Ндур (5),
Холидэй (5),
Бэйкер (3),
Вуячич (1),
Кузминскас (0). Пламли
Дата проведения
1 февраля, 03.00,
«Air Canada Centre»
Торонто
(33 + 10 передач),
Лаури (20 + 12 подборов),
Валанчюнас (18),
Пауэлл (10 + 7 подборов),
Паттерсон (8 + 8 подборов) Кэрролл старт;
(7 + 8 подборов),
Ногейра (6),
Росс (4),
Сиакам (2). Джозеф
Новый Орлеан
(30),
Холидэй (18 + 17 подборов),
Дэвис (15),
Хилд (4),
Хилл (0) Каннингем старт;
(17),
Мур (12),
Джонс (4),
Гэллоуэй (4),
Мотеюнас (2). Фрэйзер
Дата проведения
1 февраля, 04.00,
«Toyota Center»
Хьюстон
(25 + 11 подборов),
Андерсон (12 + 11 подборов),
Капела (10 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь),
Харден (7 + 9 подборов),
Ариза (5). Беверли
Сакраменто
(16 + 7 подборов),
Казинс (12),
Куфос (9),
Аффлало (5),
Коллисон (3). Темпл
Дата проведения
1 февраля, 06.00,
«Moda Center»
Портленд
(0),
Лиллард (0),
Макколлум (0),
Тернер (0),
Вонле (0). Пламли
Шарлотт
(0),
Уокер (0),
Кидд-Гилкрист (0),
Марв. Уильямс (0),
Батюм (0). Хибберт
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица НБА
Статистика НБА
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Сегодня, 31 января, в рамках регулярного чемпионата НБА набравший ход «Вашингтон» сыграет против идущего 11-м на Востоке «Нью-Йорка».
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