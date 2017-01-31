﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Вашингтон» против «Нью-Йорка», «Сан-Антонио» примет «Оклахома-Сити» и другие матчи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

НБА. Регулярный чемпионат. «Вашингтон» против «Нью-Йорка», «Сан-Антонио» примет «Оклахома-Сити» и другие матчи

31.01.2017 23:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня, 31 января, в рамках регулярного чемпионата НБА набравший ход «Вашингтон» сыграет против идущего 11-м на Востоке «Нью-Йорка». В Сан-Антонио сойдутся соперники по полуфиналу Запада в плей-офф-2016 – местные «Сперс» примут «Оклахома-Сити».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Нью-Йорк 117:101 (28:28, 31:26, 32:22, 26:25)
Дата проведения
1 февраля, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Статистика
Вашингтон
Бил (28), М-ф Моррис (24 + 10 подборов), Уолл (15 + 13 передач), Гортат (15 + 10 подборов), Портер (10)  старт; Убре (14), Берк (4), Саторански (4), Смит (2), Николсон (1), Макклеллан (0), Очефу (0).
Нью-Йорк
Энтони (26), Дженнингс (21), Эрнангомес (15 + 14 подборов), Ли (5), Ноа (0)  старт; О’Куинн (13 + 10 подборов), Ндур (7), Холидэй (5), Бэйкер (5), Вуячич (3), Кузминскас (1), Пламли (0).

Торонто – Новый Орлеан 108:106 OT (23:25, 23:35, 31:15, 19:21, 12:10)
Дата проведения
1 февраля, 03.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Статистика
Торонто
Лаури (33 + 10 передач), Валанчюнас (20 + 12 подборов), Пауэлл (18), Паттерсон (10 + 7 подборов), Кэрролл (8 + 8 подборов)  старт; Ногейра (7 + 8 подборов), Росс (6), Сиакам (4), Джозеф (2).
Новый Орлеан
Холидэй (30), Дэвис (18 + 17 подборов), Хилд (15), Хилл (4), Каннингем (0)  старт; Мур (17), Джонс (12), Гэллоуэй (4), Мотеюнас (4), Фрэйзер (2).

Хьюстон – Сакраменто 101:73 (4 четверть)
Дата проведения
1 февраля, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью
Хьюстон
Андерсон (25 + 11 подборов), Капела (12 + 11 подборов), Харден (10 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), Ариза (7 + 9 подборов), Беверли (5).
Сакраменто
Казинс (16 + 7 подборов), Куфос (12), Аффлало (9), Коллисон (5), Темпл (3).

Сан-Антонио – Оклахома-Сити 62:46 (3 четверть)
Дата проведения
1 февраля, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

Портленд – Шарлотт
Дата проведения
1 февраля, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Превью
Портленд
Лиллард (0), Макколлум (0), Тернер (0), Вонле (0), Пламли (0).
Шарлотт
Уокер (0), Кидд-Гилкрист (0), Марв. Уильямс (0), Батюм (0), Хибберт (0).

Лейкерс – Денвер
Дата проведения
1 февраля, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 31 января, в рамках регулярного чемпионата НБА набравший ход «Вашингтон» сыграет против идущего 11-м на Востоке «Нью-Йорка».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Михаил Хлус: «В прошлом году изменили систему оплаты труда. Зарплаты были уменьшены»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика