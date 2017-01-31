Директор «Торпедо-БелАЗ» Михаил Хлус о финансовой ситуации в клубе.

«Задолженностей ни перед футболистами, ни перед работниками клуба у «Торпедо-БелАЗ» нет. В прошлом году изменили систему оплаты труда. Зарплаты были уменьшены. Были введены какие-то стимулирующие моменты, чтобы выплачивалось больше за результат. В прошлом году все выплачивалось вовремя. Главный показатель – это стабильность. Она у нас есть», – сказал Хлус.