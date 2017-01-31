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Моуринью рассказал, что похож на икону

31.01.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв — Sputnik. Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" (Англия) португалец Жозе Моуринью заявил, что считает себя иконой.

Специалист возглавил "МЮ" в конце мая прошлого года. В нынешнем сезоне под его руководством манкунианцы занимают шестое место в Английской премьер-лиге после 22 сыгранных туров.

"Я думаю, что я — икона, хотя я не являюсь иконой. Я — икона в том смысле, что я непринужденно чувствую себя с самим собой. Для меня это лучшая концепция — быть иконой. Я не забочусь о том, что люди думают или что они говорят. Я забочусь только о себе. Чтобы быть готовым к определенным моментам", — цитирует Моуринью GQ.

По словам 54-летнего наставника "красных дьяволов", он получил признание во всех четырех концах света. Моуринью подчеркнул, что на каждом стадионе, куда он приходит, следует какая-то реакция со стороны болельщиков. "Она обычно начинается с оскорблений или песен. Меня просят сесть или сделать что-то еще. Но стоит мне помахать им — и они счастливы, они хотят сделать фото", — уточнил он.

Среди тренерских достижений Моуринью — звания трехкратного чемпиона Англии (с "Челси"), двукратного чемпиона Италии и Португалии ("Интер", "Порту"), чемпиона Испании ("Реал"), двукратного победителя Лиги чемпионов ("Порту", "Интер"). Португалец также известен своим эпатажным поведением.

 
Теги: Минск
 
 
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Тренер рассказал, что получил признание во всех четырех концах света и его узнают на каждом стадионе.

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