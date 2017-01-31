МИНСК, 31 янв — Sputnik. Болельщики ХК "Динамо-Минск" назвали голкипера Бена Скривенса лучшим игроком матча против финского "Йокерита", сообщили Sputnik в пресс-службе столичного хоккейного клуба.

Накануне минчане провели выездной матч в Хельсинки. Команда Крэйга Вудкрофта одолела местных "джокеров" со счетом 3:0. Вратарь "зубров" провел свой восьмой "сухой" матч в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Угадать того, кто будет признан лучшим из "зубров" по итогам матча в Хельсинки, было несложно. За автора восьмого "шатаута" в сезоне Бена Скривенса проголосовало 70,41% болельщиков!" — рассказали в клубе.

Вторым игроком матча, по мнению болельщиков, стал Роб Клинкхаммер (12,84%). Третье место досталось Александру Павловичу (6,6%). Голоса достались даже вратарю Кевину Лаланду, который на лед не вышел.

Следующий матч "зубры" проведут в Екатеринбурге против "Автомобилиста" 1 февраля.

На счету минчан 93 очка в 53 матчах и шестое место в турнирной таблице Западной конференции.