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"Динамовец" Бен Скривенс стал лучшим игроком матча против "Йокерита"

31.01.2017 20:17 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв — Sputnik. Болельщики ХК "Динамо-Минск" назвали голкипера Бена Скривенса лучшим игроком матча против финского "Йокерита", сообщили Sputnik в пресс-службе столичного хоккейного клуба.

"Динамовец" Бен Скривенс стал лучшим игроком матча против "Йокерита"
© Sputnik / Виктор Толочко
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Накануне минчане провели выездной матч в Хельсинки. Команда Крэйга Вудкрофта одолела местных "джокеров" со счетом 3:0. Вратарь "зубров" провел свой восьмой "сухой" матч в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Угадать того, кто будет признан лучшим из "зубров" по итогам матча в Хельсинки, было несложно. За автора восьмого "шатаута" в сезоне Бена Скривенса проголосовало 70,41% болельщиков!" — рассказали в клубе.

Вторым игроком матча, по мнению болельщиков, стал Роб Клинкхаммер (12,84%). Третье место досталось Александру Павловичу (6,6%). Голоса достались даже вратарю Кевину Лаланду, который на лед не вышел.

Следующий матч "зубры" проведут в Екатеринбурге против "Автомобилиста" 1 февраля.  

На счету минчан 93 очка в 53 матчах и шестое место в турнирной таблице Западной конференции.    

 
Теги: Минск
 
 
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Фанаты оценили мастерство канадского голкипера, который провел очередной "сухой" матч в сезоне.

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