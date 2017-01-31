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Юрген Клопп: «Ничья с «Челси» – хороший результат, будем продолжать бороться»

01.02.2017 04:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после ничьей с «Челси» (1:1) в игре чемпионата Англии. Мерсисайдцы прервали 3-матчевую серию поражений.

«Я говорил перед матчем, что нашему прекрасному, могучему клубу не нужно терять самообладание, и людям это не понравилось. Даже когда проигрываешь, не все так плохо. Наша команда превосходно относится к делу, так что давайте приложим все усилия и посмотрим, где мы окажемся по окончании сезона.

Сегодня мы добились хорошего результата, но мы должны продолжать бороться», – сказал Клопп.

 
 
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после ничьей с «Челси» (1:1) в игре чемпионата Англии.

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