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Антонио Конте: «Жаль, что Коста не реализовал пенальти, но мы довольны ничьей с «Ливерпулем»

01.02.2017 04:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче чемпионата Англии.

«Матч получился очень тяжелым, обе команды старались играть интенсивно. Я доволен. Сегодня была другая игра по сравнению с той, когда мы уступили «Ливерпулю» дома.

Жаль, что Диего Коста не реализовал пенальти, ведь он играл очень хорошо. У нас были моменты забить еще, но мы должны быть довольны результатом и игрой, потому что встречаться с «Ливерпулем» на выезде нелегко», – сказал Конте.

 
 
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче чемпионата Англии.

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