Белорусский полузащитник Евгений Савостьянов вернулся в расположение «Немана» после просмотра в солигорском «Шахтере».

Сообщается, что гродненский клуб предложил футболисту продлить контракт.

Кроме того, к основному составу в ближайшее время присоединиться Поль Роллан Бебе. В тоже время, ситуация насчет будущего полузащитника Филиппа Рудика в «Немане» остается неясной.