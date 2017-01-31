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Савостьянов не подошел «Шахтеру» и продлит контракт с «Неманом»

01.02.2017 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Евгений Савостьянов вернулся в расположение «Немана» после просмотра в солигорском «Шахтере».

Сообщается, что гродненский клуб предложил футболисту продлить контракт.

Кроме того, к основному составу в ближайшее время присоединиться Поль Роллан Бебе. В тоже время, ситуация насчет будущего полузащитника Филиппа Рудика в «Немане» остается неясной.

 
 
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Белорусский полузащитник Евгений Савостьянов вернулся в расположение «Немана» после просмотра в солигорском «Шахтере».

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