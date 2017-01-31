﻿ Виталий Родионов: «Мама подарила мне на 32-летие «Збор твораў Васіля Быкава». Только что прочитал «Мальбара», сейчас читаю «Доўжык». 21.by
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Виталий Родионов: «Мама подарила мне на 32-летие «Збор твораў Васіля Быкава». Только что прочитал «Мальбара», сейчас читаю «Доўжык»

01.02.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард БАТЭ Виталий Родионов рассказал об отношении к творчеству Василя Быкова.

- За столько лет ты уже, вероятно, досконально выучил маршрут путешествия из Минска в Белек?

– Да, тут трудно чем-то удивить. Правда, в нынешнем году есть изменение. Как я понял, Турция отказалась от перехода на зимнее время, благодаря чему наш путь сократился на час. На столько меньше мы ожидали рейса из Стамбула в Анталью.
Хотя, если честно, и раньше не напрягался из-за того, что добираться в Белек приходилось в сумме едва ли не треть суток. Просто сам сталкивался с еще более продолжительными и тяжелыми путешествиями. Да и вообще стараюсь относиться к подобным нюансам спокойно. Открыл книгу, погрузился в чтение и забыл обо всем.

- Тогда сразу спрошу о текущем выборе литературы.

– Мама подарила мне на 32-летие «Збор твораў Васіля Быкава». И вот наконец-то руки дошли. Понимаю, что без практики начинаю подзабывать белорусский язык, поэтому и захватил с собой томик. Только что прочитал «Мальбара», сейчас читаю «Доўжык». Произведения Быкова заставляют часто останавливаться, размышлять, проворачивать в голове цепь событий. Меня это в авторах и привлекает. Конечно, чтение замедляется. Но на такое дело времени не жалко. Тем более Быков по-настоящему великий белорусский писатель. Убежден, его книги должны быть в библиотеке каждого, кто уважает нашу культуру, – сказал Родионов.

 
Теги: Минск
 
 
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