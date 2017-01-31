Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус поделился мнением о футболистах чемпионата Беларуси.

«Я бы не отказался от зарубежного сбора, но «Славия» не может этого себе позволить. В Беларуси есть места с хорошими условиями для подготовки, например, Пинск или Жодино. Почему в Мозыре не могут сделать подобное, для меня загадка.

Некоторые считают, что футболисты – это лоботрясы, которые на халяву получают много денег. Я так не считаю. Говорю в таком случае, приходите и попробуйте. Если получится, мы вам заплатим такие деньги.

Почему у нас так много возрастных футболистов? Потому что не могу даже навскидку вспомнить кого-то из одаренной молодежи.

Был период, по крайней мере когда я работал в Бресте, хоть меня там и застал этот кризис, но в те два с половиной года был период, когда в белорусском футболе были очень даже хорошие зарплаты. Но это время прошло. Мы тогда немного тогда расслабились и даже не думали об этих трудных временах, которые сейчас настали. Мы в Мозыре живем по этим законам, но, к сожалению, в моем понимании футбол сегодня больше держится на энтузиастах.

Футбол в моем понимании по прежнему спорт номер один. Но в его сторону, к сожалению, мало кто смотрит. Если бы мы все объединились, начиная от правительства, заканчивая каждым болельщиком и журналистом, мы бы наверное что-нибудь сдвинули с мертвой точки.

А сегодня каждый как-то уединяется и обособленно», – сказал Пунтус.