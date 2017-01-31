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Юрий Шевцов: «Переехать жить из Германии в Беларусь? Такой вопрос вообще не стоит»

01.02.2017 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов рассказал о быте в Германии.

Вы живете в Германии. Не было желания вернуться жить в Беларусь, чтобы постоянно быть вовлеченным в национальные гандбольные процессы, быть ближе к молодежным сборным?

– Я итак довольно прилично втянут в молодежные сборные. У нас выстроен институт сборных, есть наработанная система. Если говорить о моем переезде сюда, то такой вопрос вообще не стоит.

- Как проходит ваш обычный день в Германии?

– Каждый день у меня связан с гандболом. Телефоны у меня не ложатся. Я езжу на игры, смотрю игры. У меня есть и семенары, и все, что угодно. Если я не буду в контакте, то, конечно, будут падать мои связи в Европе.

Но сейчас приеду – и неделю с гандболом ничего не буду делать.

- За время руководства сборной вам поступали предложения от европейских клубов?

– Поступало, и много. Но не буду называть из каких. Из сборных тоже были предложения.

- Какова ваша конечная цель в сборной Беларуси?

– Попадание на топ-турниры – уже не то, мы должны идти дальше. Для того, чтобы выйти на новые рубежи, сейчас готовим новую команду. Удастся ли мне завоевать медаль? Я не знаю. Мне хотелось бы завоевать медаль со сборной Беларуси. Но главная моя задача в данный момент – развивать белорусский гандбол, поставить его на крепкие ноги. Если идти к этой цели последовательно, то, возможно, будут успехи, – сказал Шевцов в эфире «Беларусь-5».

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов рассказал о быте в Германии.

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