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Александр Юревич: «Уверен, отставка для Никифоренко стала обидной»

01.02.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-защитник «Шахтера» Александр Юревич в интервью Владимиру Пирогу прокомментировал отставку Сергея Никифоренко с поста главного тренера команды.

– Как Никифоренко чувствует себя тренером дубля — после главной-то роли?

– Кто-то говорил, что он принял основную команду неподготовленным. Не соглашусь. За полтора года Никифоренко выиграл серебро и бронзу — в высшей лиге можно по пальцам двух рук пересчитать тренеров, которые добились хотя бы того же.

Во-вторых, он уже понял, куда ему двигаться дальше. Но и задачу, на мой взгляд, не провалил. У него есть хороший потенциал и приобретенный опыт, который бесценен: ни одна теория не заменит практики. И второе — он местный. Надеюсь, рано или поздно шанс ему снова представится. Поэтому все не так страшно.

Хотя, уверен, для него это обидно. Сказал на награждении перед болельщиками и повторю сейчас: пусть его увольняют только после таких результатов. Всегда надо искать что-то положительное. Отрицательное тоже можно найти везде, но его надо убивать. Жить прошлым не стоит: надо выбрасывать весь негатив из головы и идти дальше. Ему нет и сорока — успеет натренировать, – сказал Юревич.

 
 
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Экс-защитник «Шахтера» Александр Юревич в интервью Владимиру Пирогу прокомментировал отставку Сергея Никифоренко с поста главного тренера команды.

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