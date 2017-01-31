Экс-защитник «Шахтера» Александр Юревич в интервью Владимиру Пирогу прокомментировал отставку Сергея Никифоренко с поста главного тренера команды.

– Как Никифоренко чувствует себя тренером дубля — после главной-то роли?

– Кто-то говорил, что он принял основную команду неподготовленным. Не соглашусь. За полтора года Никифоренко выиграл серебро и бронзу — в высшей лиге можно по пальцам двух рук пересчитать тренеров, которые добились хотя бы того же.

Во-вторых, он уже понял, куда ему двигаться дальше. Но и задачу, на мой взгляд, не провалил. У него есть хороший потенциал и приобретенный опыт, который бесценен: ни одна теория не заменит практики. И второе — он местный. Надеюсь, рано или поздно шанс ему снова представится. Поэтому все не так страшно.

Хотя, уверен, для него это обидно. Сказал на награждении перед болельщиками и повторю сейчас: пусть его увольняют только после таких результатов. Всегда надо искать что-то положительное. Отрицательное тоже можно найти везде, но его надо убивать. Жить прошлым не стоит: надо выбрасывать весь негатив из головы и идти дальше. Ему нет и сорока — успеет натренировать, – сказал Юревич.