Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков объяснил успехи молодых белорусских теннисистов в Кубке Дэвиса.

— Наши молодые теннисисты хорошо зарекомендовали себя в Кубке Дэвиса. Это заслуга Академии тенниса?

— Это заслуга всего нашего государства. Огромное количество людей делает всё для того, чтобы они имели возможность профессионально расти. Например, Илья Ивашко проходил подготовку в Испании. Академия же, на мой взгляд, находится на острие атаки — это последнее рабочее звено. Мне нравится, что ребята с удовольствием прислушиваются к моему мнению, мнению Максима Николаевича (Мирного – Tribuna.com). Но хотел бы заметить — задача у нас выше, чем игра в первой группе, – сказал Волчков.