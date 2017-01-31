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Владимир Волчков: «Молодые теннисисты хорошо зарекомендовали себя в Кубке Дэвиса? Это заслуга всего нашего государства»
01.02.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков объяснил успехи молодых белорусских теннисистов в Кубке Дэвиса.
— Наши молодые теннисисты хорошо зарекомендовали себя в Кубке Дэвиса. Это заслуга Академии тенниса?
— Это заслуга всего нашего государства. Огромное количество людей делает всё для того, чтобы они имели возможность профессионально расти. Например, Илья Ивашко проходил подготовку в Испании. Академия же, на мой взгляд, находится на острие атаки — это последнее рабочее звено. Мне нравится, что ребята с удовольствием прислушиваются к моему мнению, мнению Максима Николаевича (Мирного – Tribuna.com). Но хотел бы заметить — задача у нас выше, чем игра в первой группе, – сказал Волчков.
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Владимир Волчков: «Молодые теннисисты хорошо зарекомендовали себя в Кубке Дэвиса? Это заслуга всего нашего государства»
Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков объяснил успехи молодых белорусских теннисистов в Кубке Дэвиса.
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