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«Беларусь-5»: «Шахтер» планирует взять Шитова в аренду
01.02.2017 10:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
По информации канала «Беларусь 5», солигорский «Шахтер» планирует взять Шитова в аренду у «Астаны».
Сообщается, что контракт может быть подписан в ближайшие дни.
В данный момент обсуждается вопрос, кто будет платить зарплату футболисту.
Сообщается также, что тренерский штаб планирует использовать Шитова на позиции центрального защитника, так как его профильная позиция занята Игорем Бурко и Сергеем Матвейчиком.
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По информации канала «Беларусь 5», солигорский «Шахтер» планирует взять Шитова в аренду у «Астаны».
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