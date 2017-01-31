По информации канала «Беларусь 5», солигорский «Шахтер» планирует взять Шитова в аренду у «Астаны».

Сообщается, что контракт может быть подписан в ближайшие дни.

В данный момент обсуждается вопрос, кто будет платить зарплату футболисту.

Сообщается также, что тренерский штаб планирует использовать Шитова на позиции центрального защитника, так как его профильная позиция занята Игорем Бурко и Сергеем Матвейчиком.