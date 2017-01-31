Агент Александра Батищева Андрей Иванов выступил с заявлением по поводу ситуации с попытками «Крумкачоў» блокировать переход его клиента в донецкий «Олимпик» и высказыванием директора клуба Дениса Шунто .

– Сразу хочу внести ясность. Я являюсь одним из тех, кто симпатизирует проекту «Крумкачы», и Денису Шунто об этом известно. Мы часто консультирует друг друга по многим вопросам. Он защищает интересы клуба, я – футболиста. Иногда они не совпадают.

В сложившейся ситуации считаю нужным внести ясность по некоторым пунктам. Претензий Александра Батищева к клубу три.

Первое. Никто не утверждает, что у Батищева нет контракта с «Крумкачамі» на два года. Он есть, и уверен, что оформлен по всем правилам и зарегистрирован в АБФФ. Но есть и другой, на год, и я Денису Петровичу его предоставил. Он подписан футболистом и представителем клуба, но не зарегистрирован в АБФФ, хотя содержит два пункта – что он является основным по месту работы и должен быть зарегистрирован в АБФФ.

Второе. Контракт после регистрации должен быть передан футболисту и клуб несет за это ответственность. Это требования регламента АБФФ. Однако договор, о котором говорит Денис Петрович, футболисту предоставлен не был.

Третье. В регламенте АБФФ по статусу и переходам футболистов (глава 2, п. 2.1) говорится, что в случае существенных нарушений клубов контрактных обязательств (таких, как, например, «наличие задолженностей по заработной плате и/или иным выплатам, причитающимся футболисту-профессионалу, за период более 3 месяцев с момента, когда соответствующая выплата должна быть произведена») футболист имеет право расторгнуть договор. В случае сотрудничества Александра Батищева и «Крумкачы» в течение сезона не была выплачена ни одна премия. Если комитет АБФФ сочтет эти нарушения основного футбольного закона страны не дающими право получить футболисту статус свободного агента, то тогда каким должно быть это нарушение?

Также хочу заметить, что в последнее время наблюдается некая патология по отношению к футболистам. На игроков не распространяются общечеловеческие принципы. Их можно обманывать безнаказанно, не платить вообще, разрывать с ними контракты, когда угодно начальнику, несмотря на то, что в них написано. Клубы оставляют за собой все права. Соответственно, регламент – главный футбольный закон – является просто бумажкой. И заявления Дениса Шунто о том, что «Крумкачы» не могут выплатить футболисту причитающие по контракту суммы по причине «отсутствия в клубе денег» доказывают таким образом, что руководство клуба осознанно идет на нарушение прописанных в договоре условий, – сказал Иванов.

Батищев обратился в АБФФ из-за нежелания «Крумкачоў» отпускать игрока в донецкий «Олимпик»

Денис Шунто: «У Батищева контракт действует до конца ноября 2017 года. Зачем агенту футболиста такие игры, непонятно»