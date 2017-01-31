|
Осипенко тренируется с «Ислочью», на турнире в Жодино клуб просмотрит новичков с ближнего и дальнего зарубежья
01.02.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает источник, форвард Дмитрий Осипенко тренируется с «Ислочью».
Главный тренер «волков» Виталий Жуковский также прокомментировал
– С Сергеем и Дмитрием мы вместе занимались в одной футбольной школе. Поэтому обратились к ним. Пока они тренируются с нами. Просмотр? А что их смотреть? Это опытные футболисты. Все может быть, но пока ничего конкретного нет, – сказал Жуковский в эфире «Беларусь-5».
Сообщается также, что группа новичков «Ислочи» должна приехать к турниру «БЕЛАЗовец», который пройдет в Жодино с 8 по 11 февраля. Среди потенциальных новобранцев будут легионеры как из ближнего, так и из дальнего зарубежья.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осипенко тренируется с «Ислочью», на турнире в Жодино клуб просмотрит новичков с ближнего и дальнего зарубежья
Как сообщает источник, форвард Дмитрий Осипенко тренируется с «Ислочью».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии