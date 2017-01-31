﻿﻿ Александр Юревич: «Вергейчик – это человек, которого на своем футбольном пути люблю и уважаю больше всех». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Александр Юревич: «Вергейчик – это человек, которого на своем футбольном пути люблю и уважаю больше всех»

01.02.2017 11:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Завершивший игровую карьеру Александр Юревич в интервью Владимиру Пирогу рассказал о главных людях, повлиявших на его карьеру.

– В Солигорске в прежние годы была связка, подобная борисовской Капский — Гончаренко.

– На мой взгляд, нет. Только Вергейчик.

– Его роль в твоей судьбе?

– Это человек, которого на своем футбольном пути люблю и уважаю больше всех. Не скажу, что у меня один учитель — согласно древней китайской мудрости, увидь его в каждом встречном. Но мое становление как личности — в двадцать лет и позже – происходило под присмотром Юрия Васильевича. Хочу или нет, должен признать, что многое перенял от него. Оно до сих пор со мной и останется очень надолго – может, и навсегда.

Пожалуй, именно Вергейчика назову главным учителем. Все семнадцать лет, даже когда я не играл в «Шахтере», он постоянно был где-то рядом и помогал в трудные минуты. Спасибо Васильичу за это.

– Кто еще оказал на твою судьбу сильное влияние?

– Капский и Гончаренко. Не знаю, кто инициировал мой переход из «Карпат» в БАТЭ, но уже как минимум за это очень благодарен. Да и по жизни брал у них что-то полезное для себя.

Анатольич как руководитель, Михалыч как тренер — люди, у которых есть чему поучиться. Плюс в то время за меня следовало платить деньги. Почти безвыходная ситуация: честно говоря, не знал, что делать. А они просто взяли и вытащили оттуда...

Наверное, для того и должен был случиться переход в «Карпаты» — чтобы потом попасть в БАТЭ и увидеть, что в Борисове лучше. Других объяснений, почему не смог заиграть во Львове, у меня нет, – вспомнил Юревич.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершивший игровую карьеру Александр Юревич в интервью Владимиру Пирогу рассказал о главных людях, повлиявших на его карьеру.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Агент Батищева: «Никто не утверждает, что у Александра нет контракта с «Крумкачамі» на два года»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика