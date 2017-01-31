Завершивший игровую карьеру Александр Юревич в интервью Владимиру Пирогу рассказал о главных людях, повлиявших на его карьеру.

– В Солигорске в прежние годы была связка, подобная борисовской Капский — Гончаренко.



– На мой взгляд, нет. Только Вергейчик.

– Его роль в твоей судьбе?

– Это человек, которого на своем футбольном пути люблю и уважаю больше всех. Не скажу, что у меня один учитель — согласно древней китайской мудрости, увидь его в каждом встречном. Но мое становление как личности — в двадцать лет и позже – происходило под присмотром Юрия Васильевича. Хочу или нет, должен признать, что многое перенял от него. Оно до сих пор со мной и останется очень надолго – может, и навсегда.

Пожалуй, именно Вергейчика назову главным учителем. Все семнадцать лет, даже когда я не играл в «Шахтере», он постоянно был где-то рядом и помогал в трудные минуты. Спасибо Васильичу за это.

– Кто еще оказал на твою судьбу сильное влияние?

– Капский и Гончаренко. Не знаю, кто инициировал мой переход из «Карпат» в БАТЭ, но уже как минимум за это очень благодарен. Да и по жизни брал у них что-то полезное для себя.

Анатольич как руководитель, Михалыч как тренер — люди, у которых есть чему поучиться. Плюс в то время за меня следовало платить деньги. Почти безвыходная ситуация: честно говоря, не знал, что делать. А они просто взяли и вытащили оттуда...

Наверное, для того и должен был случиться переход в «Карпаты» — чтобы потом попасть в БАТЭ и увидеть, что в Борисове лучше. Других объяснений, почему не смог заиграть во Львове, у меня нет, – вспомнил Юревич.