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«Ислочь» будет проводить домашние матчи в Минске, рассматривается вариант стадиона на Маяковского

01.02.2017 11:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ислочь» намерена проводить официальные домашние матчи в Минске.

Главный тренер «волков» Виталий Жуковский рассказал, что одним из возможных вариантов является стадион «Минска» на Маяковского.

– Как вы знаете, в Минске у нас стадионов не много. Какой конкретно выберем – решит руководтсво. Есть вариант стадиона «Минска» на Маяковского. Все в стадии обсуждения. Не хочется опережать время. Как там в АБФФ воспримут, неизвестно. К жеребьевке будет более конкретная информация, – сказал Жуковский в эфире «Беларусь-5».

Напомним, на стадион на Маяковского является домашним для двух клубов высшей лиги – «Крумкачоў» и «Минска».

 
Теги: Минск
 
 
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