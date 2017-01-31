«Ислочь» намерена проводить официальные домашние матчи в Минске.

Главный тренер «волков» Виталий Жуковский рассказал, что одним из возможных вариантов является стадион «Минска» на Маяковского.

– Как вы знаете, в Минске у нас стадионов не много. Какой конкретно выберем – решит руководтсво. Есть вариант стадиона «Минска» на Маяковского. Все в стадии обсуждения. Не хочется опережать время. Как там в АБФФ воспримут, неизвестно. К жеребьевке будет более конкретная информация, – сказал Жуковский в эфире «Беларусь-5».

Напомним, на стадион на Маяковского является домашним для двух клубов высшей лиги – «Крумкачоў» и «Минска».