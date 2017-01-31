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Рядинский может перейти в клуб чемпионата Польши «Подхале»

01.02.2017 11:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский защитник Александр Рядинский может продолжить карьеру в польском «Подхале».

Как сообщил спортивный директор клуба Марек Зентале, существуют проблемы с подтверждением трансфера.

– Процесс перехода все еще продолжается. Есть некоторые проблемы с подтверждением трансфера в Беларуси, но я считаю, что ситуация закончится в нашу пользу, – сказал Зентале.

Напомним, в текущем сезоне Рядинский выступал за «Юность» и «Шахтер», а также принял участие в любительском Рождественском турнире в составе команды Беларуси.

Статистику игрока смотрите здесь.

 
 
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Белорусский защитник Александр Рядинский может продолжить карьеру в польском «Подхале».

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