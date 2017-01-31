|
Рядинский может перейти в клуб чемпионата Польши «Подхале»
01.02.2017 11:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник Александр Рядинский может продолжить карьеру в польском «Подхале».
Как сообщил спортивный директор клуба Марек Зентале, существуют проблемы с подтверждением трансфера.
– Процесс перехода все еще продолжается. Есть некоторые проблемы с подтверждением трансфера в Беларуси, но я считаю, что ситуация закончится в нашу пользу, – сказал Зентале.
Напомним, в текущем сезоне Рядинский выступал за «Юность» и «Шахтер», а также принял участие в любительском Рождественском турнире в составе команды Беларуси.
Статистику игрока смотрите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский защитник Александр Рядинский может продолжить карьеру в польском «Подхале».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии