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Дэйна Уайт: «Думаю, что Ронда Раузи закончила карьеру»

01.02.2017 11:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент UFC Дэйна Уайт считает, что не стоит ждать возвращения в бои Ронды Раузи, которую он когда-то называл главной звездой промоушена.

«Если бы сейчас говорил с Рондой, то я бы не посоветовал ей продолжать драться, — заявил Уайт. — Я думаю, что, вероятно, она закончила. Она собирается закончить с этим и начать жить за пределами боев. Она слишком любила соперничество, и ее карьера и послужной список значили для нее все. Затем, после поражения, она начала говорить: «Какого черта я делаю? Это вся моя жизнь — она состоит из этого? Я хочу попробовать другие вещи».

Я думаю, она теперь занимается другими делами, у нее есть много денег. Она уже никогда не будет нуждаться в деньгах. Если только вы не тратите деньги, как Флойд Мэйвезер, то вы никогда не будете нуждаться в деньгах, учитывая, что у вас их столько, сколько у Ронды. Я счастлив за нее. Она изменила мир. Она открыла женщинам дорогу в ММА. Она участвовала в самом большом бое в истории женского ММА. Надеюсь, что эти рекорды смогут быть побиты».

30 декабря Ронда Раузи разгромно проиграла в первом раунде бразильянке Аманде Нуньес. Пока Ронда не объявляла официально о завершении карьеры. После боя с Нуньес она опубликовала в инстаграме цитату автора эпопеи о Гарри Поттере Джоанн Роулинг : «И так каменное дно стало прочным фундаментом, на котором я перестроила свою жизнь».

 
 
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Президент UFC Дэйна Уайт считает, что не стоит ждать возвращения в бои Ронды Раузи, которую он когда-то называл главной звездой промоушена.

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