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Минское «Динамо» оформит выход в плей-офф в случае победы над «Автомобилистом» и поражения «Сочи» от «Торпедо»
01.02.2017 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня минское «Динамо» может официально оформить путевку в плей-офф.
В случае, если «Сочи» уступит «Торпедо» (матч начнется в 19:30), а минчане на выезде обыграют «Автомобилист» (начало в 17:00), белорусская команда гарантирует себе в Западной конференции место не ниже восьмого.
Это будет четвертый в истории выход «Динамо-Минск» в плей-офф КХЛ. Ранее «зубры» играли в Кубке Гагарина в сезонах 2010/11, 2011/12 и 2014/15.
Сообщается, что в случае, если путевка в нокаут-раунд будет оформлена, о старте продаж билетов на матчи плей-офф будет объявлено дополнительно в ближайшее время.
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Минское «Динамо» оформит выход в плей-офф в случае победы над «Автомобилистом» и поражения «Сочи» от «Торпедо»
Сегодня минское «Динамо» может официально оформить путевку в плей-офф.
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