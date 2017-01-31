Сегодня минское «Динамо» может официально оформить путевку в плей-офф.

В случае, если «Сочи» уступит «Торпедо» (матч начнется в 19:30), а минчане на выезде обыграют «Автомобилист» (начало в 17:00), белорусская команда гарантирует себе в Западной конференции место не ниже восьмого.

Это будет четвертый в истории выход «Динамо-Минск» в плей-офф КХЛ. Ранее «зубры» играли в Кубке Гагарина в сезонах 2010/11, 2011/12 и 2014/15.

Сообщается, что в случае, если путевка в нокаут-раунд будет оформлена, о старте продаж билетов на матчи плей-офф будет объявлено дополнительно в ближайшее время.