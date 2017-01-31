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Виталий Родионов: «Конкретная задача на сезон одна – обойтись без травм»

01.02.2017 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард БАТЭ Виталий Родионов поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

- У БАТЭ в сезоне-2017, как всегда, максимальные задачи. Перед собой какие-то конкретные ставишь?

– И в прошлом году, и в нынешнем была одна – обойтись без травм. Проблемы со здоровьем – единственное обстоятельство, способное существенно испортить жизнь. Стараюсь больше внимания уделять профилактике, лучше восстанавливаться. Здоровье – действительно главное. А в остальном, считаю, если соответствуешь какому-то уровню, то результат работы никуда не денется. Нужно профессионально относиться к себе, сохранять хорошую форму. И верить в то, что у тебя и команды все сложится должным образом.

Тем более чемпионат обещает стать одним из самых увлекательных за последнее время. Многие команды не скрывают серьезных амбиций. Как мне кажется, на передний план выйдет именно тренерское противостояние, поскольку в высшую лигу вернулся ряд очень грамотных специалистов. Что ж, тем интереснее будет болельщикам! – сказал Родионов.

 
 
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Форвард БАТЭ Виталий Родионов поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

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