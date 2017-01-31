﻿ МОК лишил сборную России серебра Лондона-2012 в эстафете 4х400 из-за допинга Кривошапки. 21.by
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МОК лишил сборную России серебра Лондона-2012 в эстафете 4х400 из-за допинга Кривошапки

01.02.2017 12:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об аннулировании результатов трех спортсменов, участвовавших в Играх-2012 в Лондоне.

Российская бегунья Антонина Кривошапка была уличена в употреблении туринабола, МОК лишил ее серебра в эстафете 4х400, из-за допинга Кривошапки медали вынуждены будут вернуть Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх. Серебро перейдет команде Ямайке, сборная Украины получит бронзу.

Помимо Кривошапки, МОК аннулировал результат российской метательницы диска Веры Ганеевой (23-е место), в ее пробе был также обнаружен туринабол.

Еще одним спортсменом, дисквалифицированным за допинг в Лондоне-2012, стал турецкий боксер Адем Кылыччи, который выбыл из борьбы за медали на стадии четвертьфинала.

 
 
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Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об аннулировании результатов трех спортсменов, участвовавших в Играх-2012 в Лондоне.

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