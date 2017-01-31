|
МОК лишил сборную России серебра Лондона-2012 в эстафете 4х400 из-за допинга Кривошапки
01.02.2017 12:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об аннулировании результатов трех спортсменов, участвовавших в Играх-2012 в Лондоне.
Российская бегунья Антонина Кривошапка была уличена в употреблении туринабола, МОК лишил ее серебра в эстафете 4х400, из-за допинга Кривошапки медали вынуждены будут вернуть Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх. Серебро перейдет команде Ямайке, сборная Украины получит бронзу.
Помимо Кривошапки, МОК аннулировал результат российской метательницы диска Веры Ганеевой (23-е место), в ее пробе был также обнаружен туринабол.
Еще одним спортсменом, дисквалифицированным за допинг в Лондоне-2012, стал турецкий боксер Адем Кылыччи, который выбыл из борьбы за медали на стадии четвертьфинала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об аннулировании результатов трех спортсменов, участвовавших в Играх-2012 в Лондоне.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии