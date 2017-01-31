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Платон Дмитриев: «Анна Бонд будет жечь в БАТЭ, как и раньше»

01.02.2017 12:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Помощник Директора департамента по развитию клуба БАТЭ Платон Дмитриев прокомментировал участие Анны Бонд  в новых проектах БАТЭ.

– Анна Бонд анонсировала закрытие проекта БАТЭ on air. Мы уже с ней попрощались, но она продолжает участвовать в новых акциях клуба, в частности, в недавно вышедшем видео. Что это значит?

– Мы действительно решили закрыть программу БАТЭ on air, потому что она изжила себя во всех смыслах. Сейчас подобного рода проекты не востребованы. «Козел про футбол», «Динамо Inside» и «БАТЭ on air» исчерпали себя. В этом году мы планируем запустить абсолютно новый проект, который понравится именно нашим болельщикам. Надеюсь, покажем много креатива и вкусных вещей.

Что касается Анны Бонд, это человек, равных которому нет в нашем медиапространстве. Еще не родился в Беларуси такой персонаж, который мог бы сравниться с ней по эпатажной подаче. Она уникальный человек для нашей страны. У нее большая аудитория подписчиков в соцсетях. С этим трудно поспорить. Есть, конечно, хейтеры, которые болеют за другие клубы и не согласятся со мной. Но очевидный факт, что где бы ни появилась Бонд, это всегда ярко. У Анны же есть любовь к нашему клубу, которую она не скрывает. Бонд за два года освоилась в БАТЭ, ее полюбили болельщики, к ней очень хорошо относятся футболисты и руководство клуба. Расставаться с ней глупо. В этом нет необходимости. Мы просто придумали новый формат, который все увидят. Анна Бонд будет жечь в БАТЭ, как и раньше. Даже ярче, – сказал Дмитриев.

 
 
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Помощник Директора департамента по развитию клуба БАТЭ Платон Дмитриев прокомментировал участие Анны Бонд в новых проектах БАТЭ.

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