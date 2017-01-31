Официальный партнер КХЛ «Чемпионат» проводит голосование за самого яркого маскота КХЛ.

На данный момент символ минского «Динамо» Зубрик уступает коллегам из Новосибирска, Ярославля и Челябинска.

Голосование завершится сегодня в 17:00. Принять участие в нем можно по ссылке .