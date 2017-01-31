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Символ минского «Динамо» Зубрик занимает четвертое место в голосовании на лучшего маскота КХЛ
01.02.2017 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Официальный партнер КХЛ «Чемпионат» проводит голосование за самого яркого маскота КХЛ.
На данный момент символ минского «Динамо» Зубрик уступает коллегам из Новосибирска, Ярославля и Челябинска.
Голосование завершится сегодня в 17:00. Принять участие в нем
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Официальный партнер КХЛ «Чемпионат» проводит голосование за самого яркого маскота КХЛ.
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