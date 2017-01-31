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Сергей Сафарьян: «Мы не смогли повлиять на то, чтобы у «Орбиты» не забирали стадион, который отошел легкой атлетике»
01.02.2017 13:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о поддержке федерацией футбольных школ.
– Нет поддержки федерации футбольных школ. Разговор об «Орбите», «Тракторе», СДЮШОР «Динамо».
– Это не соответствует действительности. По «Орбите» – что только мы не пытались сделать, чтобы у нас не забирали. К сожалению, есть другие виды спорта, которые считают, что футбол у нас «жирует». Есть стадионы, к нему как раз и относится и «Орбита», по которому не взирая на наше мнение и возражение – приняли решение отдать его легкой атлетике. Мы не смогли на эту ситуацию повлиять и Сергей Николаевич в том числе.
- Говорят, педуниверситет на стадионе «Локомотив» повесил замок и никого туда не пускает.
– У нас с педуниверситетом есть договоренность. Мы укладывали искусственное покрытие, поэтому нам готовы предоставить стадион для проведения мероприятий.
- Но там такие трибуны, что зрителей можно на пальцах пересчитать.
– Педуниверситет собирается (надеюсь, у них получится в этом году), на противоположной стороне сделать трибуну, чтобы этот стадион соответствовал требованиям высшей лиги. Есть вопросы по раздевалкам, судейской комнате – но, в принципе, все решаемо. Заинтересованность у руководства есть, и я надеюсь, что в этом году мы получим еще один стадион для высшей лиги, – сказал Сафарьян в эфире АБФФ-ТВ.
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Сергей Сафарьян: «Мы не смогли повлиять на то, чтобы у «Орбиты» не забирали стадион, который отошел легкой атлетике»
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о поддержке федерацией футбольных школ.
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