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Боец UFC Фабрисио Вердум провел мастер-класс для двухлетних сыновей Кадырова

01.02.2017 13:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-чемпион UFC и боец клуба «Ахмат» Фабрисио Вердум провел мастер-класс по ММА в Грозном, Чечня. В числе занимающихся были сыновья Рамзана Кадырова – Адам, Эли и Ахмат. Также на мероприятии присутствовали дети двухлетнего возраста.

В поле зрения СМИ сыновья Кадырова попали после вечера боев Grand Prix Akhmat, который состоялся 4 октября 2016. В рамках турнира Ахмат, Эли и Адам  провели поединки, победив своих оппонентов. Участие в боях детей, не достигших возраста 12 лет, вызвало критику президента Союза ММА России Федора Емельяненко. Он также отметил, что дети были без шлемов и защитных накладок.

«Шейх-Мохаммад и Шейх-Ахмад накануне вечером дали наглядный урок всем, кто интересуется, с какого возраста нужно и можно заниматься боксом. – написал Кадыров в своем инстаграме. – Мальчикам всего лишь по два годика, но они уверенно чувствуют себя в боксе, который плавно переходит в борьбу, а затем и в смешанные единоборства.

Тренерами у них были легендарный боец смешанных боевых единоборств, чемпион мира UFC, двукратный чемпион мира в европейском джиу-джитсу Фабрисиу Вердум, чемпион мира, боец UFC Абдул-Керим Эдилов, чемпион Японии и мира Лечи Курбанов, чемпион мира Хамзат Устарханов. Большую тренировку с знаменитыми спортсменами провели и Ахмад, Эли, Адам. Тренеры показали им приёмы, которые можно назвать высшим пилотажем. А я в это время вёл на весь мир прямой репортаж в Instagram, который смотрели тысячи подписчиков. Любите спорт, и вы почувствуете прилив сил, здоровья, уверенности в своих возможностях!»

 
 
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Экс-чемпион UFC и боец клуба «Ахмат» Фабрисио Вердум провел мастер-класс по ММА в Грозном, Чечня.

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