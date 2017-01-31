Экс-защитник «Шахтера» Александр Юревич в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу рассказал о причинах ухода из солигорского клуба Сергея Боровского.

- В 2014 году «Шахтер» взял Кубок и бронзу, играл в раунде плей-офф Лиги Европы с ПСВ. Почему все сломалось в следующем сезоне?

– Трудно говорить. Но надо, потому что до сих пор ходит много всяких слухов. Суть такова: в команде был очень плохой психологический фон, и создали его два человека. Очень не хочется переходить на личности, однако от этого никуда не уйти. Два помощника Боровского — доктор и тренер по физподготовке — обладали уникальным талантом: на базе их не любили все! Игроки, персонал, работники бухгалтерии, столовой... Приезжаем мы в Солигорск, уезжаем — все разговоры только про них. И это становилось уже не смешно, а страшно. А Владимирович — я уверен — не понимал на сто процентов, что происходит в команде. Он полагался на этих людей, которые преподносили ему информацию с точки зрения своего понимания и желания, но никак не объективную. Вот эмоциональный фон с каждым новым месяцем 2015 года ощутимо и ухудшался.

Но никто и никогда не «сливал» Боровского. Во всяком случае, за себя отвечаю, а ведь первые стрелы летят в меня: дескать, Юревич руками Вергейчика снял Боровского. У меня хватает своего ума видеть, что происходит так или не так. Я понимал, что, если все останется как есть, мы упадем в яму, из которой не выберемся. Все росло как снежный ком — от матча к матчу. А ключевой была игра, когда в гостях уступили «Минску», имея большое преимущество. Попади Чович в концовке не в штангу, а в пустые ворота, наверняка победили бы. А в итоге «на флажке» получили 0:1.

Едем в Витебск — там 2:2, где ничью спас Кирилл Вергейчик. Я опять к тому, что никто никого не «плавил». И вообще, ни один человек не вправе об этом судить, если он не находился внутри коллектива. Даже уважаемые тренеры нашей Беларуси не имеют права вставать здесь на защиту кого-то — или кого-то осуждать. Тот, кого там не было, пусть помолчит. А я впервые попал в ситуацию, когда люди просто не хотели идти на тренировку! 75 процентов команды уже не могло терпеть эту черную психологическую ауру — я с такой раньше не встречался. Поэтому когда на собрании Иван Головатый сказал, что ничего не меняется, — все ушли в «подполье»... Вот чего мне стоило встать и высказаться против помощников и тренера? При том что сам хотел им стать — и никому не пожелаю подобной ситуации? Но если бы смолчал, не простил бы себе никогда. Знаю, мне это аукнется еще десять раз. Но, повторись та ситуация, сделал бы точно так же. Был прав и высказывал мнение команды, а не свое — здесь тоже не надо подменять понятия. А останься все на местах, уверен, мы не то что в тройку не попали бы, могли и до борьбы за выживание докатиться.

- А вариант убрать помощников — и оставить Боровского?

Еще перед уходом в отпуск говорил Боровскому, хотя и не вправе советовать настолько опытному заслуженному человеку: меняйте доктора — очень плохо влияет на команду. Он ответил: хочу его перевоспитать... Тогда даже немного расстроился за Владимировича: повторюсь, он не понимал на сто процентов, что происходит. Но, так или иначе, атмосферу в коллективе создает главный тренер — и он должен нести за нее ответственность. В общем, пока что для меня это было самое серьезное решение в жизни — выступить на том собрании. Очень тяжело переживал ту ситуацию — и переживаю до сих пор. Но, считаю, поступил правильно, высказавшись первым. Кстати, если бы Боровский поменял доктора и помощника на начальном этапе 2015 года, может, это и помогло бы. А в той ситуации — уже нет: психологическая обстановка в команде достигла критической точки, – сказал Юревич.