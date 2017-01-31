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Пятенко стал главным тренером «Крумкачоў»
01.02.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главным тренером «Крумкачоў» назначен Владимир Пятенко. Соглашение рассчитано на один год.
Владимир Николаевич родился в 1974 году. В бытность футболистом выступал за украинские «Металлист», «Таврию», «Металлург» и «Шахтёр», с которым выигрывал кубок Украины и серебряные медали чемпионата.
Как тренер Владимир Николаевич известен по работе с донецким «Металлургом», который он выводил в финал кубка Украины и еврокубки. Также в 2013 году возглавлял армянский «Бананц».
Помощниками главного тренера станут Альберт Ковалев, Валерий Макаревич и Яков Залевский.
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Главным тренером «Крумкачоў» назначен Владимир Пятенко.
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